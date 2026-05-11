In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Urban Jäkle die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
© 2026 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|660,80
|660,90
|16:24
|660,90
|661,50
|16:24
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Urban Jäkle die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:10
|Trader-Interview mit Urban Jäkle: Devon, Micron Technology, Equinox Gold, Deutz & Mega Uranium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Urban Jäkle die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|13:30
|Deutz unter massivem Druck: Was die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben - Was erfahrene Trader jetzt tun
|10:14
|DEUTZ AG: Schwächetendenz im Fokus der Bewertung
|10:10
|Deutz setzt Wachstumskurs im 1. Quartal fort: Der Umsatz der Deutz AG wuchs im 1. Quartal um 8,4 Prozent ...
|09:50
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Deutz auf 13 Euro - 'Buy'
| HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 11,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Vorlage der Quartalszahlen des Motorenbauers...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:10
|Trader-Interview mit Urban Jäkle: Devon, Micron Technology, Equinox Gold, Deutz & Mega Uranium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Urban Jäkle die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|So
|Here's Why Devon Energy (DVN) Is One of the Most Undervalued High Quality Stock
|Fr
|Devon Energy upgraded to Buy at Jefferies as 'too cheap to ignore' with catalysts
|Fr
|Devon, Coterra Complete $58B Merger
|Fr
|Devon Energy declares $0.32 dividend
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:10
|Trader-Interview mit Urban Jäkle: Devon, Micron Technology, Equinox Gold, Deutz & Mega Uranium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Urban Jäkle die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|13:30
|Equinox Gold im freien Fall: Das Warnsignal das die meisten Anleger jetzt übersehen - Was das für Ihr Depot bedeutet
|09:30
|ALARMSTUFE ROT bei Equinox Gold: Warum Insider bereits still und leise verkaufen - Das sollten Sie jetzt wissen
|So
|Equinox Gold sendet Krisensignal: Was die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben - Bereiten Sie sich auf Montag vor
|So
|EILMELDUNG bei Equinox Gold: Warum erfahrene Anleger zum Wochenstart die Reißleine ziehen - Was Monday-Trader jetzt wissen sollten
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:10
|Trader-Interview mit Urban Jäkle: Devon, Micron Technology, Equinox Gold, Deutz & Mega Uranium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Urban Jäkle die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|27.03.
|Mega Uranium Ltd: Mega Uranium shareholders elect five directors at AGM
|26.03.
|Mega Uranium Ltd.: Mega Uranium Announces Results of Annual Shareholder Meeting
|TORONTO, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mega Uranium Ltd. (TSX: MGA) announces the results of its annual shareholder meeting held earlier today. Each of the nominees listed below was elected...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:59
|Why Shares of Moderna, Dell, and Micron Jumped
|15:38
|Opening Bell: Wall Street am Montag wenig bewegt; Bitcoin, Micron Technology, Constellation ...
|An den US-Börsen zeichnet sich am Montag mangels Fortschritten in den Iran-Gesprächen ein wenig bewegter Auftakt ab. Dem Nasdaq 100 würden schon wenige Punkte Plus reichen, um seine von KI-Fantasie...
► Artikel lesen
|15:27
|Mein Top 5 Gaming-Aktien: Micron: Noch Kaufen? - Telekom: Drohnen mit Rheinmetall - Aurubis: Neue Fantasie
|Entsteht ein neues Traumduo für die Abwehr von Drohnen? Die Telekom und Rheinmetall kooperieren, um ein Anti-Drohnen-System zum Schutz von kritischer Infrastruktur zu entwickeln. Welche Aktie profitiert...
► Artikel lesen
|15:10
|Trader-Interview mit Urban Jäkle: Devon, Micron Technology, Equinox Gold, Deutz & Mega Uranium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Urban Jäkle die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|14:59
|Micron Stock: Overbought or Unstoppable Force?