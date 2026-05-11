Der Besuch von Präsident Donald Trump in Peking bietet die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen den USA und China neu auszurichten. Grössere konkrete Fortschritte dürften jedoch eher begrenzt bleiben. von Robert Gilhooly, Senior Emerging Markets Economist bei Aberdeen Investments Chinas Kontrolle über kritische Mineralien verschafft dem Land weiterhin eine starke Verhandlungsposition. Das dürfte helfen, die derzeit fragile Entspannung aufrechtzuerhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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