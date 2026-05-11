FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Aurubis nach endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 140 auf 180 Euro angehoben. Diese hätten die vorab berichteten Eckdaten und die angehobene Prognose bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzung für den operativen Gewinn des Kupferkonzerns. Zuletzt hätten sich die Aussichten für die Sparten Schwefelsäure und Recycling verbessert. Gleichzeitig blieben die Perspektiven für das Konzentratgeschäft gedämpft./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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