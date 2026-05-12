Kupfer-Gold-Story 2026: Ramp Metals explodierte um +1.100% - startet dieser Kupfer-Nachbar jetzt seine eigene Rallye?

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Ein kleiner Markt bietet ein enormes Potenzial für jeden Erfolg vor Ort

- Advertorial / Anzeige - Im Auftrag von Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW) -

Liebe Leserinnen und Leser,

an der Börse gibt es Phasen, in denen Geduld zur wichtigsten Eigenschaft eines Anlegers wird - und es gibt Momente, in denen die Vorbereitungsarbeiten ohne nennenswertes Risiko abgeschlossen sind und tatsächlich gebohrt wird. Genau dieser Moment ist nach Aussage des Managements derzeit bei einem kanadischen Junior-Explorer aus Saskatchewan eingetreten: Inspiration Mining Corp. WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000.

Das Diamantbohrprogramm soll im Mai 2026 beginnen; Auftragnehmer ist Flamingo Drilling Limited. Angesichts der sehr geringen Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mio. CAD (Stand 07. Mai 2026, Shares Issued & Outstanding) und eines kleinen Streubesitzes könnte jeder belastbare Bohrerfolg auch eine spürbare Bewegung in der Aktie auslösen. Ob es so kommt, weiß heute niemand. Was sich aber sehr wohl beschreiben lässt, ist die exzellente Ausgangslage in dieser spannenden Region, wo es zuletzt einige vielversprechende Treffer zu vermelden gab.

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- Im Auftrag von Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW) -

- Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende -

Silbercrash, Goldhausse, Kupferknappheit - wo stehen wir 2026?

Der Silbercrash Ende Januar / Anfang Februar 2026 hat viele Anleger verunsichert. Innerhalb von fünf Handelstagen verlor der Silberpreis fast die Hälfte seines Wertes; allein am 30. Januar gab Silber im Tagesverlauf zeitweise rund 36% nach. Ein Rückgang in dieser Geschwindigkeit ist historisch bemerkenswert.

Wichtig erscheint dabei die Einordnung: Der Einbruch wirkt eher silberspezifisch als Ausdruck eines beendeten Rohstoff-Superzyklus. Marktteilnehmer verweisen auf erzwungene Liquidationen kreditfinanzierter Spekulationen sowie auf die Anhebung der Margenanforderungen durch große Rohstoffbörsen wie die CME einen Tag vor dem Crash. Das passt zu dem Bild, dass der Markt überhebelt war - nicht zwingend zu einem Bild kollabierender Realnachfrage.

Quelle: Reuters.

Der Vergleich mit anderen Rohstoffen stützt diese Lesart: Während Silber rund 50% einbüßte, verlor Gold nur etwa 16% und stabilisierte sich rasch um die 4.600 bis 4.800 USD je Unze. Auch Kupfer korrigierte mit etwa 16%, der übergeordnete Aufwärtstrend blieb jedoch intakt. Ein erheblicher Teil der Verluste dürfte auf Zwangsverkäufe zur Deckung von Margin Calls zurückgehen.

Die strukturellen Treiber bei Gold und Kupfer sind unverändert: Notenbanken kaufen weiterhin Gold, der Kupfermarkt bewegt sich auf ein strukturelles Versorgungsdefizit zu, und die USA haben Kupfer bereits 2025 als kritisches Metall eingestuft. Goldman Sachs hat öffentlich beziffert, dass das Kupferdefizit bis 2030 auf rund 8,2 Mio. Tonnen anwachsen könnte - die Investmentbank spricht in diesem Zusammenhang von einem rechnerischen Kupferpreis im Bereich von 15.000 USD je Tonne. Aktuell notiert Kupfer bei rund 5.800 USD.

Quelle: Premium Resources.

Sollten sich diese Prognosen auch nur teilweise bewahrheiten, würden weniger die etablierten Produzenten profitieren - sie verkaufen heute zu niedrigeren Preisen -, sondern eher die jungen Explorationsunternehmen, deren mögliches Kupfer erst dann auf den Markt kommt, wenn die Preise nach oben gelaufen sind. Genau in dieser Kategorie ist auch Inspiration Mining einzuordnen.

Wertentwicklung der Anlageklassen seit Jahresbeginn

Quelle: TradingView, Stand 7. Mai 2026.

Auffällig ist, dass der COPX-ETF (Kupferminen) im Januar mit +16,0% zulegte - das Vierfache des Anstiegs beim Kupferpreis selbst. Die Aufmerksamkeit liegt aktuell vor allem auf Gold- und Silberminen. Sollte sich der Januar-Trend jetzt im 2. Und 3. Quartal fortsetzen, könnten Kupferminen 2026 jedoch zu einer der spannendsten Untergruppen im Bergbausektor gehören.

Inspiration Mining: Ein Nanocap mit zwei kanadischen Kupfer-Gold-Projekten

Inspiration Mining Corp. WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000 bringt derzeit gerade einmal rund 4,7 Mio. CAD bzw. etwa 3,6 Mio. USD (Stand 7. Mai 2026) auf die Waage. Das Unternehmen ist damit nicht einmal mehr ein Microcap, sondern fällt in die Kategorie Nanocap. Für viele institutionelle Anleger ist diese Größenklasse schlicht nicht investierbar - was umgekehrt erklärt, warum der Wert auf den meisten Bildschirmen nicht auftaucht.

Das ist wichtig einzuordnen: Eine derart niedrige Marktkapitalisierung bedeutet hohes Risiko, weil sehr viel von einzelnen Bohrlöchern abhängt. Sie impliziert jedoch auch - sollte die fundamentale Entwicklung erfolgreich verlaufen - ein entsprechend großes theoretisches Aufwärtspotenzial. Selbst ein Tenbagger würde Inspiration Mining lediglich auf rund 36 Mio. USD Marktkapitalisierung bringen. Zur Einordnung: Rio Tinto ist heute mit rund 130 Milliarden USD bewertet - ein vergleichbarer Vervielfacher ist dort allein aus Bewertungsgründen kurz- bis mittelfristig kaum realistisch. Junior-Explorer haben hier strukturell mehr theoretische Hebelwirkung - verbunden mit der ehrlichen Kehrseite eines möglichen Totalverlusts.

Vom Uran-Explorer zum Kupfer-Gold-Projekt

Der vorherige Name des Unternehmens passt nicht mehr ganz zur heutigen Ausrichtung - und genau das könnte aus Sicht aufmerksamer Anleger ein Vorteil sein. Inspiration Mining startete ursprünglich als Inspiration Energy als Uran-Explorer mit zwei jungen Uranprojekten in Kanada. Im November 2024 nutzte das Management dann eine seltene Gelegenheit und übernahm das Projekt Rottenstone North in Saskatchewan. Im Sommer 2025 folgte die direkt benachbarte Liegenschaft Rottenstone West.

Beide Liegenschaften gehören Inspiration Mining zu 100% - keine Kaufoption, kein Earn-In, sondern Volleigentum. Und beide sind keine Uranprojekte, sondern Kupfer-Gold-Projekte mit Silber und Zink als möglichen Nebenprodukten. Wer zuvor auf den Firmennamen gehört hat, geht zwangsläufig in die Irre. Der Markt hat diese Neuausrichtung bislang kaum eingepreist. Doch mit der nun erfolgten Namensänderung ist für jeden Rohstoffinvestor ersichtlich, wohin die Reise mit den beiden neuen Projekten gehen kann.

Lage in Kanada - und der Nachbar Ramp Metals

Beide Projekte liegen in Saskatchewan. Die Region ist im Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2025 als Tier-1-Jurisdiktion eingestuft - und damit als eine der investorenfreundlichsten Bergbauregionen der Welt. Im Umfeld von Deglobalisierung und Reshoring gilt Kanada zudem als bevorzugte Adresse für die Versorgung Nordamerikas mit kritischen Rohstoffen. Üblicherweise finden kleine Junior-Explorer Liegenschaften dieser Größenordnung eher in Afrika oder Südamerika - mit deutlich höherem Länderrisiko.

Rottenstone North und Rottenstone West umfassen zusammen rund 35.500 Hektar (87.700 Acres) - das ist eine bemerkenswerte Größe für einen Nanocap mit knapp 4,7 Mio. CAD Marktkapitalisierung. Auf Rottenstone West wurden bereits in den 1950er-Jahren mehrere Massivsulfid-Vorkommen dokumentiert, die mit modernen Explorationsmethoden bislang nicht untersucht wurden - ein Datenpunkt, der die Beschreibung "klassisches Grassroots-Projekt" leicht relativiert.

Quelle: Inspiration Mining.

Der entscheidende Punkt: die unmittelbare Nachbarschaft

Rottenstone North grenzt direkt an das Projekt Rottenstone Southwest (SW) des Bergbauunternehmens Ramp Metals. Ramp Metals ist in der Exploration deutlich weiter als Inspiration Mining: 2024 und 2025 hat Ramp im Rottenstone-SW-Projekt umfangreiche Bohrprogramme durchgeführt.

Im Zentrum von Rottenstone SW stieß Ramp dabei auf bemerkenswerte Gehalte. Beim Ranger-Showing wurden 73,55 g/t Gold über 7,5 Meter angezeigt - ein Wert, der für eine neu entdeckte Goldzone in Nordamerika sehr hoch ist. Beim Rush-VMS-Discovery wurden 0,80% Kupfer über 21 Meter angezeigt, darin enthalten 1,50% Kupfer über 3 Meter. Die Ergebnisse waren so deutlich, dass Eric Sprott - einer der bekanntesten Rohstoffinvestoren der letzten Jahrzehnte - in das Unternehmen einstieg.

Für die Einordnung von Inspiration Mining interessant ist Folgendes: Ramp Metals war zum Zeitpunkt der ersten Bohrungen mit etwa 4 bis 5 Mio. CAD bewertet - also in derselben Größenordnung, in der Inspiration Mining heute notiert. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Bohrergebnisse stieg die Aktie von Ramp Metals innerhalb eines Jahres von rund 0,15 CAD auf in der Spitze 1,80 CAD.

Wichtig dabei: Diese Kursentwicklung ist eine Beobachtung an einem benachbarten Projekt, kein Versprechen. Garantien gibt es im Explorationssektor nicht - und niemand sollte ein solches Szenario einfach übertragen. Trotzdem lohnt der Blick auf die Parallelen, weil sie das Chance-Risiko-Profil von Inspiration Mining beschreiben helfen.

Die Rush-Zone direkt an der Grenze - und was das bedeuten könnte

Aufbauend auf den ersten Erfolgen startete Ramp Metals 2025 ein weiteres Bohrprogramm. Diesmal erweitert um eine völlig neue Zone, die direkt an der Grenze zum Rottenstone-North-Projekt von Inspiration Mining liegt: die sogenannte Rush-Zone. Die Geologen von Ramp hatten dieses Areal anhand verschiedener Analysen als besonders aussichtsreich identifiziert.

Die Probebohrung in Rush hat Ramp Metals zufolge massive Kupfer- und Zinkvorkommen aufgezeigt. Der Kupfergehalt von 1,61% wäre für eine neu entdeckte Lagerstätte in Nordamerika ein hoher Wert. Die Aufmerksamkeit des Marktes lag damals jedoch auf den zentralen Goldzonen des Projekts, in denen die Hochgrad-Treffer nicht bestätigt werden konnten. Die Funde an der Grenze zu Rottenstone North sind dadurch in der Wahrnehmung der breiten Anlegerschaft weitgehend unter dem Radar geblieben.

Quelle: Inspiration Mining.

Inzwischen hat Ramp Metals seinen Newsfluss fortgesetzt: Laut Pressemitteilung vom 15. April 2026 wurde in 9 von 9 Bohrungen Mineralisierung in unmittelbarer Nähe zum geplanten Inspiration-Bohrprogramm angetroffen. Die Treffer liegen direkt an der Grenze zu Inspiration Mining und genau auf demjenigen geologischen Trend, auf dem auch Inspiration Mining nun bohrt. Die vollständigen Detailergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

AMRT-Satellitenanalyse als Vorarbeit

Inspiration Mining hat 2025 nicht abgewartet, sondern umfangreiche geologische Vorarbeiten geleistet - unter anderem mit der AMRT-Technologie, einem auf KI gestützten Verfahren zur Satellitenanalyse, das Gesteinsstrukturen auf atomarer Ebene auswertet. Ziel: aussichtsreiche Zielzonen identifizieren, bevor das erste Bohrgerät überhaupt anrollt.

Nach Aussage des Managements bestätigt die AMRT-Analyse Mineralvorkommen genau in dem Gebiet, in dem Ramp Metals seine Kupfer-Zink-Treffer erzielt hat - und sie zeigt zudem, dass sich diese Strukturen entlang des Gesteinsgürtels in das Rottenstone-North-Projekt hinein fortsetzen. Geologische Strukturen enden nicht an Grundstücksgrenzen - die beiden Liegenschaften sind, vereinfacht gesagt, durch einen Zaun voneinander getrennt.

Quelle: Inspiration Mining.

CEO Charles Desjardins fasst die Ausgangslage so zusammen:

"Dies sind sehr aufregende Zeiten für Inspiration. Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten methodisch einen umfassenden Bohrplan entwickelt und einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dabei haben wir eine vergleichsweise enge Aktionärsstruktur in diese Bohrkampagne hinein bewahrt. Der Mai 2026 wird der wichtigste Zeitraum in der bisherigen Unternehmensgeschichte sein, und wir sind in Bezug auf das Bohrprogramm sehr optimistisch. Unser direkter Nachbar Ramp Metals hat kürzlich (Pressemitteilung vom 15. April 2026) bekannt gegeben, dass in allen neun Bohrungen in unmittelbarer Nähe zu unserem Bohrprogramm Mineralisierung angetroffen wurde."

Das ist eine klare, aber gleichzeitig sportliche Aussage. Garantien folgen daraus nicht.

Das erste Bohrprogramm startet im Mai 2026

Am 1. Mai 2026 hat Inspiration Mining den Start des Diamantbohrprogramms auf Rottenstone North bekanntgegeben. Vertragspartner ist Flamingo Drilling Ltd. Das Programm zielt auf VMS-Stil-Lagerstätten mit Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold entlang der südöstlichen Projektgrenze - dort, wo der Gesteinsgürtel von Ramp Metals in das eigene Areal hineinläuft. Geplant sind zunächst drei bis fünf Bohrlöcher mit einer Tiefe von bis zu 150 Metern; bei Erfolg ist eine Ausweitung auf bis zu sieben Bohrlöcher vorbereitet - die entsprechenden Genehmigungen liegen laut Unternehmen bereits vor.

Die Bohrdauer dürfte drei bis fünf Wochen betragen, die Laborauswertung üblicherweise weitere vier bis acht Wochen. Erste Ergebnisse könnten damit im Sommer 2026 vorliegen. Das Management hat angekündigt, kursrelevante Treffer noch während des laufenden Programms zu kommunizieren - nicht erst danach. Aus Sicht von Aktionären bedeutet das: vergleichsweise dichter Newsflow im Erfolgsfall.

Hinzu kommt der Newsflow von Ramp Metals: Die ausstehenden Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms im Grenzbereich werden ebenfalls in den kommenden Wochen erwartet. Sollten die dortigen Kupfer-Zink-Funde bestätigt werden, dürfte sich der Blick einiger Marktteilnehmer naturgemäß auf den unmittelbaren Nachbarn richten - also auf Inspiration Mining. Dieser potenzielle Spillover-Effekt kostet Inspiration Mining keinen einzigen Dollar an Bohrbudget.

Die Roadmap 2026 in Stichpunkten

Seit Mai 2026: Diamantbohrprogramm auf Rottenstone North läuft (Flamingo Drilling Ltd.).

Sommer 2026: Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse, parallel dazu die ausstehenden Ergebnisse von Ramp Metals.

Herbst 2026: Sollten die Bohrungen auf Rottenstone North erfolgreich verlaufen, ist ein zweites Bohrprogramm im östlichen Teil von Rottenstone West geplant.

Im Anschluss an das erste Bohrprogramm: vorgesehene Umbenennung des Unternehmens, um die neue Ausrichtung im Firmennamen zu spiegeln.

Im Idealfall könnte Inspiration Mining 2026 also Mineralvorkommen auf zwei Grassroots-Projekten nachweisen und beide vom Status "Grassroots" in Richtung definierter Explorationsprojekte heben - bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mio. CAD. Im negativen Fall bleiben es zwei früh-stadige Liegenschaften ohne validierte Daten. Beide Szenarien sind möglich.

Einordnung: Wo könnte Inspiration Mining hinpassen?

Die Konstellation, mit der Anleger sich heute bei Inspiration Mining Corp. WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000 auseinandersetzen können, weist einige Parallelen zur Ausgangslage von Ramp Metals vor dem dortigen Bohrerfolg auf:

Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mio. CAD - in derselben Größenordnung wie Ramp Metals seinerzeit.

Erstes Bohrprogramm hat begonnen.

Beide Projekte liegen direkt nebeneinander im selben Gesteinsgürtel - dem entstehenden VMS-Gold-Distrikt im Norden Saskatchewans.

Was sich gegenüber dem damaligen Setup verändert hat:

Die Preise für Gold, Kupfer, Silber und Zink liegen 2026 deutlich höher als 2024.

Inspiration Mining konnte die Bohrerfolge des Nachbarn detailliert auswerten und in die eigene Programmplanung einfließen lassen.

Die ergänzenden AMRT-Daten und die historischen Massivsulfid-Hinweise aus den 1950er-Jahren geben den Zielzonen mehr Substanz, als ein klassisches Grassroots-Projekt typischerweise bieten kann.

Daraus eine bestimmte Kursentwicklung abzuleiten, wäre unseriös. Was sich aber sagen lässt: Es ist eine ungewöhnliche Konstellation für einen Wert dieser Größenordnung - und ungewöhnliche Konstellationen sind in der Regel das, was risikobereite Anleger im Junior-Mining-Sektor suchen.

Risiko-Hinweis ohne Schönfärberei

Junior-Explorer wie Inspiration Mining sind hochspekulative Investments. Mögliche Negativszenarien sind: enttäuschende Bohrergebnisse, Verzögerungen im Programm, Kapitalmaßnahmen auf niedrigem Kursniveau, allgemeine Marktverwerfungen, im Extremfall ein Totalverlust.

Niemand sollte einen wesentlichen Teil seines Vermögens in einen einzelnen Nanocap dieser Art investieren - auch nicht, wenn die Story spannend klingt. Für aktive Anleger, die ihrem Portfolio eine kleine, sehr spekulative Beimischung hinzufügen möchten, könnte ein Wert wie Inspiration Mining in der aktuellen Phase aber durchaus näher betrachtet werden.

Fazit

Die kommenden Tage könnten für Inspiration Mining Corp. WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000 zur entscheidenden Phase werden: Das erste Bohrprogramm läuft, die geologische Vorarbeit liegt vor, der Nachbar Ramp Metals hat im Grenzbereich auf Sulfide gebohrt, und der Newsflow wird dicht. Ob daraus eine Erfolgsgeschichte wird, hängt am Ende vom Bohrergebnis ab - aber genau dieser Moment, in dem die Bohrkrone tatsächlich im Boden steckt, ist erfahrungsgemäß einer der spannendsten Zeitpunkte im Lebenszyklus eines Junior-Explorers.

Risikobereite Anleger könnten sich vor diesem Hintergrund näher mit der Aktie beschäftigen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website von Inspiration Mining unter Inspiration Mining Corp. sowie in den auf SEDAR+ eingereichten Unterlagen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Hand bei Ihren Investmententscheidungen - und senden spekulative Grüße aus der Mining-Investor-Redaktion.

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