Die Aktie von Sanofi geriet in den letzten Monaten deutlich unter Druck. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Anzeichen, dass der Pharmakonzern operativ vor einer deutlich stärkeren Wachstumsphase steht. Ist jetzt Zeit für den Einstieg? Pharmasektor stabilisiert sich nach politischem Druck Die Pharmabranche litt zuletzt unter Sorgen über mögliche US-Zölle und politische Eingriffe in das Gesundheitssystem. Ein Teil dieser Belastungen hat inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de