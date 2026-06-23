© Foto: picture alliance / HUMBERT / BSIPSanofi erhält in Japan die Zulassung für Wayrilz gegen chronische Immunthrombozytopenie. Das Medikament zeigte in einer Phase-3-Studie überzeugende Ergebnisse.Sanofi hat in Japan die Zulassung für sein Medikament Wayrilz erhalten. Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales genehmigte die Vermarktung und Herstellung des Wirkstoffs Rilzabrutinib zur Behandlung von Patienten mit persistierender oder chronischer Immunthrombozytopenie. Die Therapie richtet sich an Betroffene, die auf bisherige Behandlungen nicht ausreichend ansprechen oder diese schlecht vertragen. Mit der Entscheidung stärkt der französische Pharmakonzern seine Position im Bereich seltener Immunerkrankungen. …
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