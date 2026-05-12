HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 4100 auf 4000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe einen guten Start ins Jahr hingelegt, schrieb Henry Tarr am Montagnachmittag. Das reduzierte Aktienrückkaufvolumen dürfte aber die Anleger enttäuscht haben. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BP6MXD84
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BP6MXD84
© 2026 dpa-AFX-Analyser