Die Hochtief-Aktie rennt von Allzeithoch zu Allzeithoch; seit Jahresanfang beträgt der Kursgewinn rund +60%. Mittlerweile korrigierte sie wieder und steht am Dienstag aktuell bei 532 €. Was ist bei der Aktie des Baukonzerns zu erwarten? Solider Jahresauftakt gelungen Das Wachstum der Vorjahre setzte sich auch in den ersten drei Monaten weiter fort. Hiervon ist der Quartalsbericht vom 11. Mai geprägt. Der Konzernumsatz verbesserte sich gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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