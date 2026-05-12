3U HOLDING liefert zum Jahresstart 2026 ein Quartal mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern: Operativ meldet der Konzern die Rückkehr in die Profitabilität - unter dem Strich sorgt jedoch ein massiver Bitcoin-Abschreiber für tiefrote Zahlen. Besonders spannend für Anleger: Das Windkraftgeschäft entwickelt sich zunehmend zum zentralen Ergebnistreiber des Konzerns. Gleichzeitig könnte die heftige Wertberichtigung auf den Bitcoin-Bestand schon bald wieder teilweise verschwinden. 3U HOLDING: Operativer Turnaround gelingt überraschend deutlich Auf den ersten Blick wirken die Zahlen durchwachsen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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