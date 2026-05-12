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DZ Bank
12.05.2026 09:41 Uhr
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SAP: Auf dem Weg in eine neue Ära durch Cloud-Stärke und KI

SAP: Auf dem Weg in eine neue Ära durch Cloud-Stärke und KI


Der Softwarekonzern SAP hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen für das erste Quartal bewiesen, dass der Wandel hin zum Cloud-Geschäft Früchte trägt. Gleichzeitig rüstet sich das Unternehmen durch massive Investitionen und strategische Übernahmen im Bereich der künstlichen Intelligenz für die Zukunft.

Starke Quartalszahlen bringen frischen Wind an die Börse

Im April und Mai des Jahres 2026 rückte Europas größter Softwarehersteller durch eine Reihe positiver Nachrichten wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Nach einer durchwachsenen Phase am Aktienmarkt zu Jahresbeginn sorgte die Präsentation der Geschäftsergebnisse für das erste Quartal Ende April für Aufatmen und bescherte der Aktie zwischenzeitlich deutliche Kursgewinne von über sechs Prozent. Das Unternehmen konnte seinen Gesamtumsatz auf rund 9,5 Milliarden Euro steigern und überzeugte die Märkte zudem mit einem starken Anstieg des Betriebsergebnisses um siebzehn Prozent. Besonders erfreulich für die Investoren ist die Tatsache, dass sich das Cloud-Geschäft als der erhoffte verlässliche Wachstumsmotor erweist, bei dem die Erlöse um beachtliche 19 Prozent nach oben kletterten. Damit beweist der Konzern eindrucksvoll, dass die laufende Umstrukturierung greift und man in der Lage ist, auch in einem wirtschaftlich unsicheren Umfeld solide Gewinne einzufahren.





Endlos Turbo Long 96,5732 open end: Basiswert SAP

DN0AN6
Quelle: DZ BANK: Geld 12.05. 09:15:48, Brief 12.05. 09:15:48
4,57 EUR4,59 EUR -3,38%Basiswertkurs: 142,66 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 01.01.
Basispreis96,5732 EURKnock-Out-Barriere96,5732 EUR
Hebel3,10xAbstand zum Basispreis in %33,15%
Abstand zum Knock-Out in %33,15%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

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