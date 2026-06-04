Der DAX hat sich nach dem deutlichen Rücksetzer zur Wochenmitte wieder gefangen. Unterstützung kam von den nachgebenden Ölpreisen, nachdem Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Libanon die Notierungen belasteten. Dank kräftiger Gewinne der schwer gewichteten SAP-Aktie kletterte der DAX zeitweise über die Marke von 25.000 Punkten. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,6 Prozent auf 24.944 Punkte zu Buche. Der MDAX gewann 0,2 Prozent auf 32.802 Zähler. Der SDAX verlor hingegen 0,1 Prozent auf 18.760 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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