NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Eckdaten seien schon seit April bekannt gewesen, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seiner Bewertung des zweiten Geschäftsquartals. Als neu erwähnte er ausgeweitete Aktienrückkäufe und positive Details zur Auftragsentwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENER6Y0
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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