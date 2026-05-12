Nach der Einführung des Mokka GSE im vergangenen Jahr zeigt Opel nun erste Bilder des Corsa GSE. Die vollelektrische Sportversion des Kleinwagens übernimmt viele technische Eckdaten des Elektro-SUV, soll den Sprint auf 100 km/h aber in nur 5,5 Sekunden schaffen. Kein aktueller Serien-Opel beschleunigt schneller. Der "Hot Hatch" soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das Kürzel GSE hat bei Opel Tradition: Früher stand es bei Modellen wie Commodore ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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