NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten nach den bereits veröffentlichten Eckdaten nicht mehr überrascht, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Positiv erwähnte der Experte beschleunigte Aktienrückkäufe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENER6Y0
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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