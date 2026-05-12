NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate hätten angesichts der bereits bekannten Eckdaten wenig Überraschendes geboten, schrieb Phil Buller am Dienstag. Lobend erwähnte er den beschleunigten Aktienrückkauf des Energietechnikkonzerns./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENER6Y0
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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