ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet sprach am Dienstag nach dem Quartalsbericht von durch die Bank übertroffenen Erwartungen und solidem Auftragseingang./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2NB601
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