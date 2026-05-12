ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard lobte am Dienstag nach den endgültigen Quartalszahlen vor allem die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENER6Y0
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