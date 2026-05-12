Nach einem schwachen Start in die neue Handelswoche drehte der Goldpreis im weiteren Verlauf des gestrigen Montags (11. Mai) wieder ins Plus und manifestierte somit den Ausbruch über die Marke von 4.700 US-Dollar. Für den Goldpreis muss es nun darum gehen, die 4.800 US-Dollar zu überspringen und so die 5.000 US-Dollar ins Visier zu nehmen.In Kürze rücken die US-Inflationsdaten in den Fokus. Im weiteren Verlauf des heutigen Dienstags (12. Mai) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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