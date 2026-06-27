Die abgelaufene Handelswoche war für den Edelmetallsektor eine gebrauchte Handelswoche. Ein knackiger Preisrückgang kennzeichnete das Handelsgeschehen über weite Strecken. Gold rauschte temporär unter die 4.000 US-Dollar und auch für Silber kam es knüppeldick. Das Edelmetall rutschte unter die 60 US-Dollar. Die Edelmetallrallye liegt am Boden. Der Abgesang auf Gold und Silber hat längst eingesetzt.Am Donnerstag wurde es noch einmal spannend, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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