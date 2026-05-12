Biel - An der Swatch-GV ist Steven Wood zwar erneut nicht in den Verwaltungsrat aufgenommen worden. Eine grosse Mehrheit der Inhaberaktionäre stellte sich allerdings hinter ihn. Bei der Abstimmung der Inhaberaktionäre setzte sich Wood zunächst gegen den von Swatch nominierten Andreas Rickenbacher als Vertreter durch. Wood erhielt 80 Prozent Ja-Stimmen, Rickenbacher lediglich 46 Prozent, wie es am Dienstag aus Aktionärskreisen hiess. Damit nahm Wood ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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