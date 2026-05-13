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AEVIS VICTORIA SA - Der Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA steigert den Umsatz im ersten Quartal 2026



13.05.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Interlaken, 13. Mai 2026 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Der Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA steigert den Umsatz im ersten Quartal 2026 In einem im Quartalsverlauf stabilen, im März jedoch volatileren Schweizer Markt hat MRH Switzerland («MRH») die positive Entwicklung mit einem Umsatz von CHF 67.8 Mio. und einem stabilen EBITDAR von CHF 22.0 Mio. fortgesetzt. Diese Leistung bestätigt die Qualität des Hotelportfolios von AEVIS VICTORIA und die Bedeutung der langjährigen Zusammenarbeit mit Michel Reybier Hospitality. MRH erzielte im ersten Quartal 2026 einen konsolidierten Umsatz von CHF 67.8 Mio., was einer Steigerung von 1.0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund eines insgesamt stabilen Schweizer Hotelmarktes mit 9.9 Mio. Logiernächten zwischen Januar und März 2026, was gemäss Bundesamt für Statistik einem geringen Anstieg von 0.1% entspricht. Das Umsatzwachstum von MRH verdeutlicht vor diesem Hintergrund die Qualität des Portfolios. Das EBITDAR, die zentrale operative Kennzahl für MRH angesichts der integrierten Immobilienstruktur der AEVIS-Gruppe, blieb mit CHF 22.0 Mio. stabil; die Marge beträgt 32.4% des Nettoumsatzes, gegenüber 32.7% im ersten Quartal 2025. Der Grossteil der Mieten wird an Swiss Hotel Properties entrichtet, eine zu 100% von AEVIS VICTORIA gehaltene Immobiliengesellschaft; lediglich die Gebäude des Bellevue Palace und des Crans Ambassador befinden sich nicht im Eigentum der Swiss Hotel Properties. Der Gesamtumsatz erreichte CHF 67.7 Mio., gegenüber CHF 67.0 Mio. im Vorjahr. Der Logisumsatz stieg auf CHF 40.5 Mio., was auf eine Verbesserung des Durchschnittspreises auf CHF 766, gegenüber CHF 738 im ersten Quartal 2025 zurückgeht. Der RevPAR verbesserte sich leicht auf CHF 398, trotz einer leicht rückläufigen Auslastung von 51.9% gegenüber 53.3% im Vorjahr. Diese Entwicklung widerspiegelt eine disziplinierte Preisstrategie mit einem Fokus auf Umsatzqualität vor einem reinen Volumenwachstum. Die alpinen Destinationen, insbesondere in Davos und Zermatt, leisteten weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Quartalsleistung. MRH basiert auf einer engen Zusammenarbeit zwischen AEVIS VICTORIA und Michel Reybier Hospitality, die ihre Expertise in Luxushotellerie, Gastronomie und Gästeerlebnis einbringt und den Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA seit 2014 begleitet. Diese langfristige Partnerschaft stellt ein differenzierendes Element in der Bewirtschaftung und Positionierung der Hotelaktivitäten der Gruppe dar. Ausblick Nach dem starken Jahr 2025 für die Schweizer Hotellerie bestätigt das erste Quartal 2026 eine Normalisierung des Marktes. Schweiz Tourismus erwartet für das Gesamtjahr einen moderaten Rückgang der Logiernächte, weist jedoch darauf hin, dass die Sommernachfrage stabil bleiben dürfte, dank der einheimischen Kundschaft und den benachbarten Märkten. In diesem Umfeld setzt MRH die Strategie, die auf Umsatzqualität, Preisdisziplin und kontinuierlicher Verbesserung der operativen Performance jedes Objekts basiert, fort. Die Verbindung zwischen dem Hotelportfolio von AEVIS VICTORIA und dem Know-how von Michel Reybier Hospitality stärkt diese Positionierung. Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch , + 41 79 705 88 15 Über MRH Switzerland AG MRH Switzerland AG ist eine Hotelkette, die unter der Marke Michel Reybier Hospitality elf Hotels in der Schweiz und im Ausland betreibt. Die Hotels befinden sich in erstklassigen Destinationen wie Zürich, Interlaken, Bern, Crans Montana, Zermatt, Davos, Flims und London. MRH Switzerland AG bewirtschaftet ein Portfolio von 1'180 Zimmern, die jährlich 367'819 Übernachtungen generieren. Die Gruppe beschäftigt 1'153 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. MRH Switzerland AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA. www.michelreybierhospitality.com Über Michel Reybier Hospitality Seit mehr als 20 Jahren pflegt Michel Reybier eine einzigartige, sehr zeitgemässe Vision von Luxus und Gastfreundschaft. Jedes Haus der Michel Reybier Hospitality trägt die Werte, die ihm am Herzen liegen: Exzellenz, Authentizität und Einfachheit. In einem Hotel, einer Villa oder einer Privatwohnung, in den Bergen oder am Meer, auf dem Land, im Herzen der Weinberge oder in der Stadt... Der einzige Anspruch, aussergewöhnliche Orte, welche Emotionen auslösen. Der Anspruch, eine raffinierte Lebenskunst zu teilen, die vor allem dem Wohlbefinden und dem Vergnügen der Gäste gewidmet ist. Dieser ganzheitliche Ansatz beruht auf unvergesslichen Erlebnissen, bei denen Sport, Ernährung, Wellness und Leidenschaft eine Einheit bilden. Diese Idee wird durch das medizinische Fachwissen von Nescens unterstützt, dessen ultimatives Ziel es ist, besser, gesünder und so lange wie möglich zu leben. Das Versprechen, jedem Moment einen Sinn zu verleihen. www.michelreybierhospitality.com Über AEVIS VICTORIA SA AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3 %, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen vier Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (30 %, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und « better aging ». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: 260513_MRH_Q1_2026_DE





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