Zürich - Die Zurich ist mit Wachstum ins Jahr 2026 gestartet. Vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung legte die Gruppe zu. Der Konzern profitierte von weiteren Tariferhöhungen, während die Wachstumsinitiativen in den Spezialversicherungen und mit mittelgrossen Firmenkunden (Middle Market) Früchte trugen. In der Schaden- und Unfallsparte stieg der Versicherungsumsatz der Zurich in den Monaten Januar bis März um 11 Prozent auf 12,0 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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