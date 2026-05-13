DJ Allianz steigert Gewinn stärker als erwartet und bestätigt Ausblick

DOW JONES--Die Allianz hat den operativen Gewinn zum Jahresauftakt vor allem dank seines Schaden-Unfall-Geschäfts stärker gesteigert als erwartet. Unter dem Strich verbuchte der Konzern wegen Veräußerungsgewinnen einen Gewinnsprung. Den Ausblick für 2026 bestätigte Europas größter Versicherer.

Der operative Gewinn stieg um 6,6 Prozent auf 4,52 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,35 Milliarden gerechnet.

Unter dem Strich verdiente die Allianz mit 3,69 Milliarden Euro 52 Prozent mehr als im Vorjahr, was einem positiven Sondereffekt aus dem Verkauf der indischen Joint Ventures zu verdanken war. Bereinigt um die Veräußerungseffekte stieg der Nachsteuergewinn um 7 Prozent.

Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro und damit leicht über Vorjahresniveau in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.

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May 13, 2026 01:12 ET (05:12 GMT)

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