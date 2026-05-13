München - Geringere Versicherungsschäden und ein brummendes Fondsgeschäft haben dem Allianz-Konzern einen überraschend starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal wuchs der operative Gewinn im Jahresvergleich um 6,6 Prozent auf gut 4,5 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Damit schnitt die Allianz besser ab als von Analysten im Mittel erwartet. Vorstandschef Oliver Bäte sieht den Versicherer damit auf Kurs, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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