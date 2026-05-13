Glattbrugg - Sunrise hat im ersten Quartal 2026 seinen Umsatz konstant gehalten. Der operative Gewinn des Telekomkonzerns nahm derweil leicht zu. Zudem bestätigte das Management seine Prognosen für das Gesamtjahr. Die Verkäufe von Sunrise lagen in den ersten drei Monaten 2026 mit 722,8 Millionen Franken auf dem Vorjahresniveau (+0,1 Prozent), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies sei vor allem auf das Wachstum im Mobile Postpaid- und im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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