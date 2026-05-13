© Foto: Dall-EDer Höhenflug von KI-Aktien hat einen Dämpfer erhalten. Vor allem die Aktien von Qualcomm und Intel zogen den Halbleitersektor nach unten. Anleger reagierten nervös auf neue Inflationsdaten aus den USA, zunehmende geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie erste Zweifel daran, ob die Rallye rund um künstliche Intelligenz inzwischen überzogen ist. Besonders heftig traf es Qualcomm. Die Aktie des Chipentwicklers schloss zuletzt über 11 Prozent im Minus war damit der schwächste Wert im S&P 500. Intel brach um knapp 7 Prozent ein, nachdem der Titel in den vergangenen Wochen zu den größten Gewinnern der KI-Rallye gehört hatte. Anleger ziehen Gewinne ab Der Ausverkauf erfolgte nach einer …Den vollständigen Artikel lesen
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