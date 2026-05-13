Nach der kräftigen Korrektur insbesondere in den vergangenen Tagen kann sich die Aktie von Rheinmetall zur Wochenmitte stabilisieren. Im frühen Handel auf Tradegate geht es knapp drei Prozent nach oben. Zuletzt belastete insbesondere eine Abstufung durch JPMorgan, andere Analysten nutzen das tiefere Niveau hingegen, um zum Einstieg zu raten.Derweil gibt Rheinmetall weiter Gas. Deutschlands größter Rüstungskonzern ist zuletzt auch in die Produktion von Kamikaze-Drohnen eingestiegen. Konzernchef Armin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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