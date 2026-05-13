Zürich - Die Immobiliengesellschaft Züblin hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per 31. März) weniger Gewinn erzielt. Negativ zu Buche schlugen insbesondere die gegenüber dem Vorjahr tieferen Bewertungsgewinne. Im Gegensatz zum Vorjahr soll aber wieder eine Dividende bezahlt werden. Der Reingewinn hat um gut 13 Prozent auf 7,5 Millionen Franken abgenommen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ins Gewicht fielen insbesondere die Marktwertveränderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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