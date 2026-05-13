LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Der Versicherer habe die Erwartungen übertroffen, allerdings nur bei niedriger Qualität, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch. Sie glaubt nicht, dass sich der Analystenkonsens daraufhin groß bewegt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008404005
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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