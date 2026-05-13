LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Jonathon Unwin sieht das zweite Geschäftsquartal im erwarteten Rahmen, wie er am Mittwoch schrieb. Er hält es aber für möglich, dass die Aktien nach ihrer zuletzt relativ starken Entwicklung unter Druck geraten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3ENQ51
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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