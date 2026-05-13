NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Pharmaindustrie-Zulieferer bekräftigt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3ENQ51
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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