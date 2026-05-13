Die Münchener Rück legte gestern (12. Mai) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Die Reaktion des Marktes folgte auf dem Fuß und sie fiel nicht sonderlich positiv aus. Die Aktie geriet unter Druck. Die gestrigen Kursverluste könnten zudem fatale Konsequenzen haben. Der Chart mahnt zur Vorsicht.Münchener Rück durchschlägt zentrale Unterstützung und riskiert Kursdebakel Schauen wir uns zunächst die Daten zum 1. Quartal 2026 etwas genauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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