Zürich - Im Rennen um eine der renommiertesten Auszeichnungen für Startups setzte sich RTDT Laboratories gegen vier Mitfinalisten durch: Das Zürcher Startup gewinnt den ZKB Pionierpreis Technopark 2026 und erhält CHF 100'000 für seine Technologie zur Optimierung von Windkraftanlagen. Preise in Höhe von je CHF 10'000 gehen an die ebenfalls ausgezeichneten Start-ups GlycoEra und roboa. Auch CCRAFT und Unbound Potential zählten zu den Top fünf, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab