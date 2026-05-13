Telekom Zahlen so lala, Siemens: Umsatz hinkt & Allianz: solide wie gewohnt
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|265,95
|266,05
|13:14
|266,00
|266,05
|13:14
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:30
|Allianz nach Zahlen: Steigt die Aktie jetzt auf 500 Euro?
|Geringere Versicherungsschäden und ein rund laufendes Fondsgeschäft bescheren dem Münchner Versicherungsriesen einen überraschend starken Jahresstart. Das gibt auch der Aktie wieder Schub. Nach einem...
► Artikel lesen
|12:30
|Allianz unter massivem Druck: Steht die Aktie vor einem Kursdesaster? - Was erfahrene Trader jetzt tun
|12:30
|UBS stuft Allianz SE auf 'Neutral'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Neutral" belassen. "Die Allianz tut, was eine Allianz tut", schrieb Will Hardcastle...
► Artikel lesen
|12:02
|Aktien Frankfurt: Dax auf Erholungskurs - Quartalszahlen und Trumps China-Besuch
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Erholungskurs eingeschlagen. Im Blick steht neben einer Flut an Quartalsberichten vor allem der Staatsbesuch von US-Präsident Donald...
► Artikel lesen
|11:55
|Allianz meldet Rekordstart ins Jahr
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:03
|Verdi weist Angebot der Telekom als "völlig unzureichend" zurück
|DJ Verdi weist Angebot der Telekom als "völlig unzureichend" zurück
DOW JONES--Die Gewerkschaft Verdi hat das Angebot, das die Deutschen Telekom in der dritten Tarifverhandlungsrunde vorgelegt...
► Artikel lesen
|12:53
|Telekom erhöht Prognose: US-Boom treibt den Konzern an
|12:42
|JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends des ersten Quartals lägen im Rahmen der...
► Artikel lesen
|12:39
|MediaMarkt packt alles rein: iPhone 17 Pro Max, 50 GB im Telekom-Netz und Bierzapfanlage für 44,94 Euro
|12:23
|Deutsche Telekom lifts 2026 guidance
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:53
|Siemens: KI-Boom zündet Turbo bei Rechenzentren
|12:30
|Was bei Siemens gerade passiert: Das Warnsignal das die meisten Anleger jetzt übersehen - Was ich konkret unternommen habe
|12:02
|Aktien Frankfurt: Dax auf Erholungskurs - Quartalszahlen und Trumps China-Besuch
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Erholungskurs eingeschlagen. Im Blick steht neben einer Flut an Quartalsberichten vor allem der Staatsbesuch von US-Präsident Donald...
► Artikel lesen
|11:58
|Siemens profitiert vom Rechenzentren-Boom - aber Zölle belasten
|11:54
|Telekom Zahlen so lala, Siemens: Umsatz hinkt & Allianz: solide wie gewohnt
|Telekom Zahlen so lala, Siemens: Umsatz hinkt & Allianz: solide wie gewohn
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALLIANZ SE
|371,90
|+1,00 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|28,430
|+2,93 %
|SIEMENS AG
|265,70
|+0,42 %