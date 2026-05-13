Rigetti steigert den Umsatz deutlich, treibt seine Quanten-Roadmap voran und setzt auf den großen Durchbruch. Die Aktie zeigt sich von ihrer volatilen Seite. Das macht die Story spannend. Rigetti Computing hat im jüngsten Quartal deutlich mehr umgesetzt als erwartet. Der Spezialist für Quantencomputer verdreifachte seinen Umsatz im Jahresvergleich auf 4,4 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet mit 4,09 Millionen US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Verlust lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de