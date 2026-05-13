ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 25,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe um ein Prozent über dem Konsens gelegen und das operative Ergebnis ein Prozent darunter, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnach den Zahlen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3ENQ51
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