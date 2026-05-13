NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 185 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Mittelfristziele, die er zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erwarte, dürften die Marktprognosen noch weiter hochtreiben, schrieb Ajay Patel am Dienstagabend im Resümee zum Bericht des zweiten Geschäftsquartals./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENER6Y0
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