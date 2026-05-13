Der Dax stemmt sich gegen einen drohenden Abverkauf. Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreise setzten dem deutschen Leitindex zu, fielen sie doch höher aus, als im Vorfeld erwartet wurde. Insbesondere der Anstieg in der Kernrate sorgte für lange Gesichter an den Aktienmärkten. Mit den US-Erzeugerpreisen für April werden heute weitere eminent wichtige Daten erwarten.Im Vorfeld der Veröffentlichung unternimmt der Dax den Versuch, sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de