Die Allianz hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen um 7 Prozent höheren operativen Gewinn erzielt. Mit den gemeldeten 4,5 Mrd. Euro liegt der Versicherer auch über den Prognosen der Analysten. Geringere Versicherungsschäden und das starke Fondsgeschäft stimmen zuversichtlich für das Gesamtjahr 2026. Doch welche Rolle spielt der Krieg in Nahost?Nun, der Krieg in Nahost spielt bei der Allianz aller Wahrscheinlichkeit nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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