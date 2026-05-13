Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat für seinen gemeinsam mit Eli Lilly entwickelten Alzheimer-Test Elecsys pTau217 die Zulassung der EU (CE-Kennung) erhalten. Der Bluttest misst das phosphorylierte Tau-Protein (pTau217), ein charakteristisches Merkmal der Alzheimer-Krankheit. Bei vergleichbarer Genauigkeit stellt der neue Test eine praktischere und weniger invasive Alternative zu den bisherigen Verfahren dar. Zugleich besteht so die Möglichkeit Alzheimer deutlich früher zu diagnostizieren. Die Roche-Aktie setzt unterdessen ihre seit Anfang April bestehende Seitwärtsbewegung fort. Falls der Widerstand bei 335 CHF überwunden wird, ergibt sich ein neues charttechnisches Kaufsignal
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