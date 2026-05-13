© Foto: Soeren Stache/dpaTesla pumpt 215 Millionen Euro nach Grünheide, schafft neue Jobs und treibt den Ausbau voran. Steht die Gigafactory vor dem nächsten großen Sprung?Tesla tätigt eine bedeutende Investition in sein Werk in Berlin-Brandenburg und investiert 250 Millionen US-Dollar (215 Millionen Euro) in die Anlage und schafft mehr als 1.500 neue Arbeitsplätze. Die Investition unterstreicht Teslas Engagement, das Werk in Grünheide zum zentraleuropäischen Produktionsstandort für Elektrofahrzeuge auszubauen. CEO Elon Musk strebt bis 2027 einen vollständig integrierten Betrieb an, bei dem sowohl die Batterieproduktion als auch die Fahrzeugmontage vor Ort stattfindet. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, plant …Den vollständigen Artikel lesen
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