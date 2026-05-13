Der Lithiumpreis hat nun die nächste Schallmauer durchbrochen: Erstmals seit Sommer 2023 mussten für eine Tonne des für die Energie- und die Verkehrswende unverzichtbaren Rohstoffs wieder mehr als 200.000 Chinesische Yuan (umgerechnet knapp 25.000 Euro) auf den Tisch gelegt werden. Davon profitieren natürlich die Mitglieder des Best of Lithium Index. So zogen zuletzt die Kurse von SQM, Albemarle oder Ganfeng Lithium weiter an. Sie alle markierten kürzlich ebenfalls neue Mehrjahreshochs. Das Marktumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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