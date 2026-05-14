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RBI unterbreitet freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 26,50 je Aktie



14.05.2026 / 07:50 CET/CEST

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RBI unterbreitet freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 26,50 je Aktie

Übernahmeangebotsunterlage auf der RBI-Webseite veröffentlicht

Annahmefrist für Addiko-Aktionäre endet am 22. Juli 2026

Wien, 14. Mai 2026. Nach Ablauf der Begutachtungsfrist für die österreichische Übernahmekommission, hat die Raiffeisen Bank International AG (RBI) heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Wiener Addiko Bank AG (Addiko), die nicht von Addiko selbst gehalten werden, veröffentlicht.



Wie am 13. Mai 2026 angekündigt, bietet die RBI einen Barpreis von EUR 26,50 je Addiko-Aktie (cum Dividende 2025).



Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmequote von mehr als 75 Prozent sämtlicher ausgegebenen und ausstehenden Addiko-Aktien und steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen sowie weiterer Bedingungen für den Vollzug des Angebots (keine wesentliche Verschlechterung der Addiko).



Die Annahmefrist läuft von 14. Mai 2026 bis 22. Juli 2026, 17 Uhr MESZ. Die gesamte Übernahmeangebotsunterlage findet sich auf der RBI-Webseite unter Veröffentlichungen gemäß Übernahmegesetz ( Link ).





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

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Telefon +43-1-71 707-2089

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