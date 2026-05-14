Das Konzept sieht die künftige Integration digitaler Überwachungstechnologien und gemeinschaftsorientierter Lösungen für die Klimainfrastruktur vor.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 14. Mai 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das sowohl auf den Compliance- als auch auf den freiwilligen CO2-Märkten tätig ist, gab heute die Erkundung eines Konzepts für eine Klimainitiative zu sauberem Kochen und Fischräuchern im Senegal bekannt, das sich auf die Bewertung potenzieller Wege zur Emissionsminderung, verbesserter Brennstoffeffizienz und gemeinschaftsbasierter Lösungen für die Klimainfrastruktur konzentriert.

Die Initiative befindet sich derzeit in einer frühen Sondierungsphase und soll Möglichkeiten im Zusammenhang mit saubereren Kochtechnologien und, in späteren Phasen, effizienteren Fischräucherverfahren in ländlichen Gemeinden bewerten.

Traditionelle Koch- und Fischräucherverfahren tragen in vielen Regionen weiterhin zur Entwaldung, zur Luftverschmutzung in Innenräumen und zu einem hohen Brennstoffverbrauch bei. Das Konzept sieht den potenziellen Einsatz verbesserter Kochherde und effizienterer Fischräuchersysteme vor, die den Biomasseverbrauch senken und gleichzeitig langfristig umfassendere Ziele der nachhaltigen Entwicklung unterstützen sollen.

Im Rahmen der Sondierungsphase evaluiert Karbon-X zudem die mögliche zukünftige Integration digitaler Monitoring-, Reporting- und Verifizierungs-Technologien ("dMRV"), darunter die vom Unternehmen intern entwickelte Mercury-Plattform - ein interaktives digitales Tool zur Berechnung und Visualisierung der potenziellen CO2-Einsparungen ökologischer Projekte weltweit. Die Plattform soll für mehr Transparenz, Umweltanalysen und langfristige Skalierbarkeit bei Klimainfrastrukturinitiativen sorgen.

"Klimainfrastrukturprojekte erfordern zunehmend eine durchdachte Integration von Umweltzielen, Technologie und der Einbindung von lokalen Gemeinschaften", sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. "Diese explorative Initiative spiegelt die Art von langfristigen Möglichkeiten der Klimaentwicklung wider, von denen wir glauben, dass sie sich auf internationalen Märkten weiterhin ergeben werden, da die Nachfrage nach skalierbaren und messbaren Umweltlösungen wächst."

Das Konzept könnte im Laufe der Zeit in mehreren Bereichen positive Auswirkungen haben, darunter ein geringerer Brennstoffverbrauch, eine verbesserte Luftqualität in Haushalten und eine gesteigerte Betriebseffizienz im Zusammenhang mit lokalen Koch- und Fischräucherverfahren. Der umfassendere explorative Rahmen berücksichtigt zudem das lokale Engagement, den Zugang zu Technologien und Aspekte der langfristigen Nachhaltigkeit.

"Klimainitiativen in der Frühphase erfordern eine sorgfältige Bewertung der Umsetzungswege, der Beteiligung von Interessengruppen und der langfristigen operativen Tragfähigkeit", sagte Mercedes Garcia Madero, Vice President of Project Development bei Karbon-X. "Unser derzeitiger Fokus liegt auf der Bewertung von Möglichkeiten, die sowohl die Umweltintegrität als auch eine sinnvolle lokale Wirkung im Laufe der Zeit unterstützen können."

Karbon-X ist der Ansicht, dass Initiativen, die die Integration digitaler MRV-Technologien in gemeindebasierte Klimalösungen evaluieren, eine zunehmend wichtige Rolle bei der Entwicklung von CO2-Märkten mit hoher Integrität und umfassenderer Klimafinanzierungsmechanismen spielen könnten.

Die explorative Initiative ist Teil der umfassenderen Strategie von Karbon-X, internationale Klimaprojektmöglichkeiten zu bewerten und die Entwicklung technologiegestützter Lösungen für die Umweltinfrastruktur auf den globalen Märkten zu unterstützen.

Über Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für Compliance- und freiwillige CO2-Märkte anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten Entwicklung, Skalierbarkeit, Umsetzung, Überwachungsmöglichkeiten, den Umweltauswirkungen und dem zukünftigen Potenzial der Initiative für sauberes Kochen und Fischräuchern im Senegal. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X Corp.

mailto:ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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