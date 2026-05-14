Der Betreiber entscheidet sich für eine cloudnative vCMTS- und Remote-PHY-Architektur, um eine flexible, schrittweise Migration zur Distributed Access Architecture (DAA) zu ermöglichen

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) und Witke gaben heute bekannt, dass ein österreichischer Breitbandbetreiber das virtualisierte Kabelmodem-Terminierungssystem (vCMTS) Entra als DOCSIS-Plattform für die Weiterentwicklung seiner Distributed Access Architecture (DAA) einsetzt. Die von Witke geleitete Implementierung ermöglicht hohe Zuverlässigkeit, eine skalierbare Kapazitätserweiterung im Laufe der Zeit und einen klaren Migrationspfad hin zu DOCSIS 4.0-Breitbanddiensten.

Nach umfangreicher Systemplanung und -bewertung entschied sich der Betreiber für eine vCMTS- und Remote-PHY-Architektur (R-PHY), um seiner langfristigen Strategie zum Netzausbau und seinen Migrationsanforderungen gerecht zu werden. Die Implementierung bietet die Flexibilität, das Netz schrittweise zu modernisieren und gleichzeitig den Platz-, Strom- und Kühlungsbedarf in der gesamten Infrastruktur des Betreibers zu reduzieren.

Entra vCMTS setzt einen neuen Standard für vereinfachten, virtualisierten Kabelzugang und kombiniert eine moderne Microservices-Architektur mit handelsüblicher (COTS) Hardware, um Flexibilität der nächsten Generation zu bieten und gleichzeitig Zuverlässigkeit und Leistung zu verbessern. Das Ergebnis ist eine hochdichte, stromsparende, modernisierte Plattform und eine robuste, stabile Grundlage für die langfristige Weiterentwicklung von DOCSIS.

Zunächst hatte der Betreiber einen Remote-MACPHY-Ansatz evaluiert; eine detaillierte Systemplanung ergab jedoch, dass eine Remote-PHY-Architektur besser zu seinem Migrationsszenario und seinen betrieblichen Zielen passte. Der Betreiber entschied sich für Vecima aufgrund der technologischen Führungsposition des Unternehmens, der Cloud-nativen Architektur und des Open-Platform-Ansatzes, der die Interoperabilität mit Remote-PHY-Geräten (RPDs) von Drittanbietern unterstützt, darunter Geräte von Teleste, seinem primären Lieferanten für HF-Elektronik.

Die Migrationsstrategie folgt einem sorgfältig geplanten zweistufigen Ansatz:

Phase eins konzentriert sich auf die Wiederverwendung der bestehenden HFC- und Kopfstelleninfrastruktur, um die Bereitstellung zu beschleunigen und Unterbrechungen zu minimieren

Phase zwei führt den Übergang des Netzwerks zu Remote-PHY-Knoten im Feld als Teil der langfristigen DAA-Weiterentwicklung des Betreibers durch

Die Bereitstellung legt zudem Wert auf operative Transparenz und Verwaltbarkeit, sodass der Betreiber weiterhin bestehende Überwachungs- und Management-Tools nutzen und gleichzeitig die Funktionen durch die in die Entra vCMTS-Plattform integrierten fortschrittlichen Telemetrie-, Dashboard- und Automatisierungsfunktionen erweitern kann.

Ein schneller Übergang von der Laborvalidierung zur kommerziellen Bereitstellung wurde durch die Unterstützung von Witke und diese wesentlichen Vorteile des Entra vCMTS erreicht:

Flexibler Einsatz

Entra vCMTS lässt sich dank flexibler Netzwerkkonfigurations- und Überwachungsoptionen problemlos in bestehende und neue Umgebungen integrieren

Architektonische Unterstützung ist sowohl für zentralisierte als auch für verteilte Bereitstellungsmodelle verfügbar

Es stehen Optionen für eine Vielzahl von CPU-Dichten und Clustergrößen zur Verfügung

Die Serverhardware hat eine lange Lebensdauer und ermöglicht den Einsatz verschiedener Hardware-Generationen innerhalb eines einzigen Clusters

Vereinfachte Konfiguration und Nutzung im Drop-in-Stil:

VCMOS (Vecimas eigenes sicheres Host-Betriebssystem) vereinfacht die Serverinstallation und Clustererweiterung

Für die Konfiguration und Überwachung steht eine vertraute Reihe von CLI-Befehlen zur Verfügung, mit voller Unterstützung für ältere Überwachungslösungen

Automatisierung durch API/CLI-Äquivalenz und Streaming-Telemetrie

Visualisierung des Systemzustands und Dashboards sind direkt in den vCMTS-Cluster integriert, wobei wichtige Metriken und Details zur Fehlerbehebung stets verfügbar sind

Entra vCMTS funktioniert nahtlos mit dem gesamten Remote-PHY-Portfolio von Vecima und einer wachsenden Liste von Geräten von Drittanbietern. Entra bietet echte architektonische Flexibilität über eine Reihe von Netzwerkarchitekturen und Routing-Protokollen hinweg, von zentralisierten RPD-Shelf-basierten Bereitstellungen bis hin zu solchen, die auf hochleistungsfähigen Distributed-Access-Knoten basieren. Mit dem Ansatz von Vecima erhalten Betreiber einen flexiblen, effizienten Weg, um Multi-Gigabit-Breitbanddienste in ihrem gesamten Unternehmen zu skalieren.

"Wir sehen eine starke Nachfrage von europäischen Betreibern, die ihre Zugangsinfrastruktur virtualisieren und gleichzeitig bestehende HFC-Investitionen erhalten möchten", sagte Peter Werner, Technical Manager, Broadband and Broadcast, Witke. "Das Entra vCMTS verbindet betriebliche Flexibilität mit bewährter DOCSIS-Leistung und bietet Betreibern einen pragmatischen Weg zu verteilten Zugangsarchitekturen, höherer Breitbandkapazität und langfristiger Netzwerkentwicklung. Besonders hervorzuheben war, wie schnell wir von der Laborvalidierung zum Live-Verkehr übergegangen sind."

"Da der Breitbandverkehr weiter zunimmt, benötigen Betreiber softwarebasierte Architekturen, die sich effizient skalieren lassen, ohne dass die Leistung darunter leidet", sagte Ryan Nicometo, Senior Vice President und General Manager, Broadband Networks bei Vecima. "Entra vCMTS bietet genau das eine vollständig virtualisierte, cloud-native Plattform, die zentralisierte Intelligenz, verteilten Zugang am Netzwerkrand und integrierte Betriebsautomatisierung vereint. Diese Implementierung zeigt, wie Betreiber ihre HFC-Netze heute modernisieren und eine zukunftsfähige Grundlage für DOCSIS 4.0 schaffen können und das alles durch den bewährten, flexiblen und vereinfachten Ansatz von Vecima."

Über Witke

Was 1984 als kleines Unternehmen im eigenen Heim begann, ist heute eines der erfolgreichsten Unternehmen auf dem österreichischen Markt für Kabelkommunikationsprodukte und -dienstleistungen. Trotz des großen Erfolgs ist Witke weiterhin ein Familienbetrieb, mittlerweile in der zweiten Generation, wobei viele der rund 90 Mitarbeiter seit Jahrzehnten für das Unternehmen tätig sind. Witke bietet Dienstleistungen in den Bereichen Elektrotechnik, Glasfaser, Kabel-TV- und Breitbandtechnologie, Kommunikation, Fertigung und Konstruktion. Wenn andere keine Lösung finden, helfen wir Ihnen gerne weiter. Unter witke.com erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen und unsere Möglichkeiten, Ihrem Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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