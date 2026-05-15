Die "Grundbausteine unseres Wohlstands" sind in den vergangenen Monaten und auch schon Jahren wieder massiv in den Fokus gerückt: Rohstoffe. Während die globalen Märkte die Inflationsängste aushalten und beim technologischen Fortschritt durch KI hin- und her-schwanken, behaupten sich drei Unternehmen auf ganz unterschiedliche Weise im harten Geschäft des Bergbaus. Es geht um den unangefochtenen Gold-König Newmont, den großen, dynamischen Silber-Spezialisten First Majestic und einen kleinen, aber hochambitionierten Player namens Strategic Resources, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Wertschöpfungskette der Elektromobilität neu zu definieren. Wer auf Stabilität setzt, schaut auf die Großen, doch wer den Mut zur Vision hat, findet bei dem kleineren Wert womöglich eine Chance auf einen Verdoppler. Lesen Sie eine Analyse, die zeigt, warum der Boden unter unseren Füßen weit mehr ist als nur Erde, denn darunter kann das Versprechen auf die Rendite von morgen liegen. Zumindest wenn man in der richtigen Region danach sucht.

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