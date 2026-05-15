Wer das Klima schützen will, muss schädliche Emissionen kontrollieren und verhindern. Während die Dekarbonisierung jahrelang fast ausschließlich auf Kohlendioxid (CO2) fokussiert war, rückt mehr und mehr auch Methan ins Zentrum der Maßnahmen. Das Treibhauspotenzial dieses Gases ist über einen Zeitraum von 20 Jahren etwa 80-mal höher als das von CO2. In den USA stellen Millionen verwaister Öl- und Gasbohrlöcher ein riesiges Problem dar: Sie emittieren kontinuierlich Methan, oft Jahrzehnte nach Ende ihrer Förderung. Hier setzt das Geschäftsmodell von Zefiro Methane an, das durch regulatorische Verschärfungen in der EU nun eine völlig neue langfristige Dimension gewinnen könnte. Die Stichworte dabei: LNG-Importe und Nachhaltigkeit entlang der Lieferketten. Wir beleuchten die besondere Situation für Zefiro Methane und erklären die besondere Chance der Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de