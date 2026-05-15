© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesDie Japan Post Bank steigert Gewinn deutlich, peilt 2026 neue Rekorde an und lockt Anleger mit höherer Dividende - trotz spürbarer Zinsrisiken.Der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn der Japan Post Bank stieg im Geschäftsjahr 2025 um 27 Prozent auf 525,6 Milliarden Yen (2,84 Milliarden Euro), gegenüber 414,3 Milliarden Yen (2,24 Milliarden Euro) im Vorjahr. Laut einer am Freitag bei der Tokioter Börse veröffentlichten Mitteilung stieg der Nettogewinn je Aktie des Bankunternehmens von 114,60 Yen (0,62 Euro) im Vorjahr auf 147,10 Yen (0,80 Euro). Das ordentliche Einkommen stieg im Geschäftsjahr, das am 31. März endete, um 13 Prozent auf 2,852 Billionen Yen …Den vollständigen Artikel lesen
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