Ein mauer Wochenausklang: Die US-Börsen sind am Freitag unter Druck geraten. Auslöser waren erneut steigende Ölpreise, die die Sorgen vor einer anziehenden Inflation verstärkten. Gleichzeitig zogen die Renditen an den Anleihemärkten weltweit spürbar an. Damit endete die jüngste Rekordrally an der Wall Street zunächst relativ abrupt.Enttäuscht reagierten die Anleger zudem auf die Ergebnisse des Treffens zwischen den USA und China im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Eine Lösung für die weiter blockierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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