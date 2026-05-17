RTL nutzt das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gezielt als großes Reichweiten-Event und setzt dabei auf die Zugkraft von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Mit einer 26-stündigen Live-Übertragung auf NITRO und ergänzenden Streaming-Angeboten auf RTL+ will der Konzern Zuschauer sowie Werbekunden gleichermaßen binden. Während die RTL-Aktie zuletzt deutlich unter Druck stand, könnte das Motorsport-Wochenende kurzfristig wichtige Impulse für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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